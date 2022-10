Pogoda na 1 listopada. Mróz czy słońce? Najnowsze prognozy nie pozostawiają złudzeń

Pogoda w ostatnim czasie zaskakuje swoją zmiennością. Po rekordowo ciepłym, październikowym okresie, do kraju dotarł chłód, a nawet nocne przymrozki. Według najnowszych map meteorologicznych nie potrwają one jednak zbyt długo. Już pod koniec października do Polski powróci złota jesień z temperaturą dochodzącą lokalnie do 20 stopni Celsjusza. Nowe wyliczenia pogodowe serwisu WXCHARTS wskazują, że utrzyma się ona co najmniej do początku listopada.