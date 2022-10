Cyklon Georgina wkracza do Polski. To on będzie kształtował pogodę w weekend

Mapy synoptyczne WRF-GFS Medium wskazują, że nocne i poranne przymrozki mają utrzymać się w Polsce do piątku, 21 października. W tym dniu do kraju zaczną napływać cieplejsze masy powietrza. Wszystko za sprawą niżów cyklonu Georgina, które zmieniając kierunek na odwrotny do ruchów wskazówek zegara, zaczną kierować ciepły front w stronę Europy Środkowej.