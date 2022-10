Antycyklon Timeo. Zmiana pogody w Polsce. Czy to początek babiego lata?

Początek nowego tygodnia przyniósł do Polski poprawę pogody. Już w środę, 5 października w całym kraju nastąpiła zmiana aury. Chmury ustąpiły miejsca rozpogodzeniom, wzrosła temperatura. Według prognoz Instytutu Meteorologii i gospodarki wodnej, w następnych dniach słoneczna aura utrzyma się niemal w całym kraju. Pogodnie będzie co najmniej do soboty, 8 października. Występujące w tym dniu opady deszczu będą jednak lokalne.