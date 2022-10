"Bomba ciepła" coraz bliżej Polski. Termometry wskażą nawet 25 stopni

Wszystko to za sprawą odpowiedniego ulokowania układów barycznych nad Europą. Wschód kontynentu zostanie opanowany przez wyże, natomiast zachód przez niże. Spowoduje to adwekcję bardzo ciepłego powietrza zwrotnikowego, co w konsekwencji doprowadzi do wzrostu temperatury nawet do 25 stopni Celsjusza.