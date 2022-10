Pogoda. Szok cieplny na długi weekend. Nawet 22 stopnie

Październik w 2022 roku jest wyjątkowo ciepły i słoneczny. W ostatni weekend miesiąca do kraju dotrze kolejne uderzenie gorąca, spowodowane nietypowymi, jak na tę porę roku temperaturami w Europie. W niedzielę, termometry na południowym zachodzie mogą wskazać nawet 22 stopnie. Czy taka aura utrzyma się do Wszystkich Świętych? Według najnowszych prognoz IMGW jest to możliwe.