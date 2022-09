Przetwory na zimę z warzyw i owoców. Co zrobić? GiS Radzi

Do przygotowania przetworów warto wybrać szklane słoiki lub butelki. Przed włożeniem do nich produktów należy dokładnie je wyparzyć i sprawdzić, czy nie są uszkodzone. Oczyszczone słoiki możesz umieścić w piekarniku rozgrzanym do temperatury 180°C na przynajmniej pięć minut, a wieczka – we wrzącej wodzie – wyjaśnia GIS.