Przetasowania w PiS. Zbroją wojsko gotowe na wszystko

PiS przygotowuje się do wyborów

"Wyborcza" przekazuje, że znowu mogą nastąpić zmiany. Trwają rozmowy, czy nie podzielić struktur PiS na 41 okręgów, które będą odpowiadały okręgom wyborczym do Sejmu. - To naturalne związanie posła z regionem - mówi zwolennik tej propozycji. Jego zdaniem zwiększy to szanse na "zaangażowanie posłów w terenie". - Stamtąd zostali wybrani, tam niech robią swoją pracę. Inaczej się rozkłada zaangażowanie posła, jak okręg jest mniejszy, niż jak tak duży, jak dziś - dodaje.