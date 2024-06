Bój o Małopolskę trwa. Kaczyński podejmuję kroki

Z takim właśnie skutkiem musiał liczyć się Łukasz Kmita, wręczając pismo Janowi Dudzie (o którym jako pierwsza informowała Interia). W korespondencji zwrócił się do przewodniczącego sejmiku małopolskiego o odroczenie obrad sejmiku co najmniej do 10 lipca, a więc do dnia po ostatecznym terminie wyboru nowego marszałka.