Wyciekło tajne pismo PiS. Konsekwencje mogą być poważne

Duda odpowiada

Jan Duda, pytany przez dziennikarza TVN24 Mateusza Półchłopka, czy zamierza spełnić życzenie Kmity, podkreśla, że "to nie był wniosek, tylko prośba". I spełnić jej nie zamierza. - Nie mogę, przecież to jest sprzeniewierzenie się urzędowi. Pan Kmita nie wie, jaki jest statut? Przerwy są po to, żeby usprawnić obrady, a nie, żeby je wykończyć – stwierdził samorządowiec. Jak dodał, "jak dożyje, będzie prowadził obrady do końca, do punktu 15". Zapowiedział też, że będzie głosował tak, jak jego klub - tak jak do tej pory.