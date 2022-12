Przesądy wigilijne. Najpopularniejsze zwyczaje kultywowane 24 grudnia

Przesądy na Wigilię. Przełom w relacjach

Wiele popularnych przesądów opiera się na powiedzeniu "jaka Wigilia, taki cały rok". Zgodnie z nim, w trakcie Wigilii warto powstrzymać się od kłótni - w przeciwnym przypadku czekają nas one przez cały rok. Dobrze jest zadbać o to, by 24 grudnia próg domu pierwszy przekroczył mężczyzna. Zgodnie z przesądem, tylko wtedy domownicy mogą liczyć na szczęście w nadchodzącym roku. Jeżeli próg pierwsza przekroczy kobieta, czeka nas pech.