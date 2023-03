Przerwano dyskusję ws. sędziów pokoju. "Ta ustawa to potwór legislacyjny"

Co z sędziami pokoju? Obrady komisji przełożone

Tuż po rozpoczęciu posiedzenia komisji posłowie opozycji zwrócili uwagę, że sprawozdanie podkomisji z naniesionymi setkami poprawek do projektów dostali we wtorek po południu, a poprawki, które miały zostać zaproponowane podczas środowego posiedzenia dotarły do nich na kilkadziesiąt minut przed rozpoczęciem prac.