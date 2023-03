PiS przeciągnie do siebie Kukiza? Chodzi o jeden projekt

Wkrótce może dojść do rozstrzygnięcia w sprawie wprowadzenia instytucji sądów pokoju. A to wiążę się z decyzją, czy Paweł Kukiz do najbliższych wyborów stanie ramię w ramię z PiS-em. To z kolei nie podoba się szefowi Solidarnej Polski - tak wynika z medialnych doniesień.