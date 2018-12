Przeraźliwy pisk dzieci. Świadkowie o ataku w Szczecinie

Dzieci przeraźliwie piszczały, ludzie wzywali pomocy - opowiadają świadkowie ataku nożownika w szczecińskim Multikinie. Nieoficjalnie mówi się, że przyczyną jego zachowania była zazdrość.

Do dramatycznych wydarzeń doszło w niedzielę, 23 grudnia. W szczecińskim Multikinie, które znajduje się w centrum handlowym Galaxy, podczas seansu filmowego dwóch ok. 30-letnich mężczyzn zostało zaatakowanych nożem przez 26-latka. Jedna z ofiar zmarła w szpitalu. Nożownik zaatakował w sali pełnej dzieci. Pisaliśmy o tym TUTAJ .

Portal szczecin.wyborcza.pl dotarł do świadków tego zdarzenia. Okazuje się, że do ataku doszło podczas wyświetlania animowanego filmu „Grinch” dla najmłodszych. W sali było sporo dzieci w wieku 8-10 lat. Nożownik zaatakował przed emisją filmu, w czasie bloku reklamowego.

Relacje świadków

Kobieta początkowo myślała, że doszło do zwykłej bójki. - Mężczyzna, który siedział w tym samym rzędzie co ja, kilka krzeseł bliżej całego zdarzenia, szybko ruszył z pomocą. Zostawił swoje córki. To był impuls. To on i jeszcze jeden mężczyzna obezwładnili nożownika. Obalili go na ziemię - opowiada pani Marta.