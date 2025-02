Klapa na rynku mieszkań. Klienci się nie spieszą

Według danych Otodom Analytics, w styczniu deweloperzy sprzedali ok. 2,95 tys. mieszkań w siedmiu największych miastach Polski. To wzrost w porównaniu z końcówką ubiegłego roku, kiedy sprzedano 2,8 tys. lokali. Katarzyna Kuniewicz z Otodom zauważa, że największym zainteresowaniem cieszą się mieszkania dwupokojowe, które stanowią 39 proc. wszystkich transakcji . Lokale trzypokojowe to 33 proc. sprzedaży.

Mimo tych zmian, klienci wciąż ostrożnie podchodzą do zakupów, co może wynikać z niepewności co do przyszłości rynku.