Szczecin: atak nożownika w centrum handlowym. Dwie osoby ranne

W jednej z sal kinowych w centrum handlowym w Szczecinie młody mężczyzna ciężko zranił dwie osoby. Jedna z nich jest ciężko ranna.

- Około godziny 17 otrzymaliśmy zgłoszenie o mężczyźnie, który zaatakował niebezpiecznym narzędziem dwóch mężczyzn na terenie jednego z centrów handlowych w Szczecinie. Mężczyźni trafili do szpitala. Podejrzany o ten czyn 26-latek został zatrzymany - powiedziała WP asp. sztab. Irena Kornicz z zespołu prasowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie. - Na razie nie są znane przyczyny tego ataku - dodała.

Z relacji świadków, do których dotarł glosszczecinski.pl wynika, że napastnik próbował podciąć gardła obu mężczyznom. Ofiary są w wieku ok. 30 lat.

To widzowie mieli obezwładnić napastnika.

Obaj ranni mężczyźni zostali przewiezieni do szpitala. Jak mówią świadkowie, stan jednego z mężczyzn jest poważny. Informację tę potwierdziła portalowi 24kurier.pl Paulina Targaszewska z Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie. - Jednego z mężczyzn ratownicy reanimowali na miejscu - powiedziała portalowi. - W stanie krytycznym trafił do szpitala przy ul. Arkońskiej. Z ranami ciętymi do szpitala przy ul. Unii Lubelskiej odwieziono drugiego rannego.