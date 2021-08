Przerażająca relacja Polki ewakuowanej z Afganistanu. "Zacznie się obcinanie rąk”

- Wszyscy Afgańczycy twierdzą, że to, co oni mówią na początku, to jest po prostu ich propaganda, próba pokazania się z dobrej strony. Ale jak już ustanowią swój rząd, jak już ustawią swoich ludzi na stanowiskach, to wszystko wróci do tego, co było w latach dziewięćdziesiątych - powiedziała, nawiązując do utworzonego przez talibów Islamskiego Emiratu Afganistanu, który funkcjonował w latach 1996-2001.