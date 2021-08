Ochojska: "Najbliższe dni zdecydują o życiu wielu Afganek i Afgańczyków"

Afgańczycy na granicy z Białorusią. "Haniebne słowa i zachowania polityków"

Odrębna kwestia to Afgańczycy, którzy nadchodzą do Polski od strony Białorusi. - Będzie ich coraz więcej. Idą do nas. Uciekli z kraju, bo wiedzieli, co oznaczają rządy talibów. Musimy udzielić im pomocy - przekonuje Ochojska.