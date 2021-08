Pożary lasów we Francji. 10 tys. osób bez dachu nad głową

Pożary lasów we Francji. "To wynik globalnego ocieplenia"

Francja to kolejny kraj - po Turcji, Gracji, Hiszpanii, Portugalii czy Włoszech - który dotknęły tragiczne w skutkach pożary. Klimatolog Robert Vautard w rozmowie z "Le Figaro" potwierdził, że nie ma żadnych wątpliwości, co do przyczyn kataklizmów. - To wynik globalnego ocieplenia - powiedział ekspert.