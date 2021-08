Pożary w Europie. W Grecji wciąż 500 pożarów do ugaszenia. Premier przeprasza

Największe zarzewie ognia jest na greckiej Eubei, która jest drugą co do wielkością wyspą tego kraju. Sytuacji nie poprawiały silne wiatry, które we wtorek podsycały liczne pożary - informowała agencja Reuters. Stan wyspy, ogarniętej śmiercionośnym żywiołem, porównywano do kataklizmu.