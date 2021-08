Mordercza pogoda w Turcji i Grecji. Pożary mogą nabrać na sile

46,3 st. C. - tyle dokładnie wyniosła temperatura odnotowana w poniedziałek 2 sierpnia w Grecji. To najwyższy wynik, jaki wskazały słupki rtęci podczas tej fali upałów. Jak wskazują synoptycy, to zaledwie o 1,7 st. C. mniej od rekordu wszechczasów, jak odnotowano w Europie (48 st. C.).