Dramatyczny raport ONZ. Klimatolog ostrzega: Polska zagrożona

- Raport IPCC mówi wprost, że zmierzamy do punktu zwrotnego. Można powiedzieć, że nauka ogłasza to po raz kolejny, ale to nie jest raport kontynuacji. To wręcz ostateczne potwierdzenie, że stoimy przed olbrzymią zmianą klimatyczną, która dotknie każdą sferę naszego życia - ostrzega prof. Bogdan Chojnicki z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.