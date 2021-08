Portugalia. Pożar w Algarve dotarł do kurortów. Spłonęło 10 tys. ha lasów i nieużytków

Portugalia. Pożar dotarł do kurortów

Władze położonych w rejonie pożaru gmin ogłosiły, że do wtorkowego popołudnia ewakuowanych zostało około 100 osób. Potwierdziły, że pożar dotarł do położonych w południowo-wschodniej części Portugalii kurortów: Tavira i Vila Real de Santo Antonio. Obrona cywilna wezwała mieszkańców i turystów, aby do odwołania zaniechali korzystania z drogi łączącej oba te miasta.