Francuzi ostrzegają, że czwarta fala koronawirusa jest coraz bliżej

Koronawirus. 99 proc. zgonów to osoby niezaszczepione

Zatrważające dane dotyczące śmiertelności płyną do nas za to ze Stanów Zjednoczonych. Doktor Anthony Fauci, jeden z najbardziej rozpoznawalnych ekspertów do spraw pandemii, poinformował, że w czerwcu w związku z COVID-19 zmarło ponad 10 tys. osób, z czego 99,2 proc. było niezaszczepionych.