Przerażająca przepowiednia już się sprawdza. "Druga twarz"

Jedzenie będzie jeszcze droższe

- 28 lat przyspieszenia to jest sygnał alarmowy i naprawdę nie można go już ignorować także w Polsce. Proszę odwiedzić Wielkopolskę albo Lubuskie: liście buraków i kukurydzy opadły. Rośliny walczą o przetrwanie, bo do tego też mamy suszę. Nam przecież chodzi o plony, jedzenie, którym możemy nakarmić ludzi - alarmuje.