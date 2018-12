Przepisy na potrawy wigilijne: pierogi z kapustą i grzybami, barszcz, karp. Znajdź przepis na świąteczne danie

Przepisy na potrawy wigilijne: pierogi z kapustą i grzybami, barszcz, karp. Sprawdź przepis na potrawy, które muszą pojawić na Twoim stole w Święta Bożego Narodzenia.

Głosuj Głosuj Podziel się Opinie

Przepisy na potrawy wigilijne: pierogi z kapustą i grzybami, barszcz, karp. Znajdź przepis na świąteczne danie. (iStock.com)

Przepisy na potrawy wigilijne – Święta Bożego Narodzenia

Według tradycji 24 grudnia na wigilijnym stole powinno pojawić się 12 potraw. Dania serwowane w wigilię Świąt Bożego Narodzenia różnią się w zależności od regionu naszego kraju. Są jednak dania, które tego dnia można znaleźć w niemalże każdym, polskim domu. Poniżej prezentujemy przepisy na najpopularniejsze z nich – pierogi z kapustą i grzybami, barszcz oraz smażonego karpia.

Pierogi z kapustą i grzybami - przepis

Składniki na ciasto na pierogi:

• 4 szklanki mąki

• 2 łyżeczki soli

• 1 łyżka oleju

• około 2 szklanek ciepłej wody

Ciasto na pierogi:

Mąkę przesiać na stolnicę, zrobić wgłębienie, dodać sól i olej. Stopniowo dodając ciepłą wodę wyrabiać ciasto, zagarniając mąkę do środka wgłębienia. Ciasto wyrabiać aż będzie miękkie i elastyczne, przez około 15 minut. Przykryć ściereczką. Nastawić wodę w garnku na gotowanie, posolić. Ciasto podzielić na 4 części, kolejno rozwałkowywać na placki. Małą szklanką wycinać kółeczka, na środek nakładać farsz, składać na pół i zlepiać brzegi w pierogi. Gotować do miękkości, przez około 3 - 5 minut. Można sprawdzić czy pierogi są już miękkie, odławiając jednego na łyżkę cedzakową i dotykając palcem.

Składniki na farsz z kapusty i grzybów:

• 1 słoik litrowy suszonych grzybów

• 1 kg kiszonej kapusty

• 1 marchewka

• 1 pietruszka

• sól i pieprz

• 3 łyżki oleju

• 3 cebule

Farsz do pierogów:

Grzyby opłukać, zalać zimną wodą i odstawić na 6 godzin lub na całą noc. Następnego dnia zagotować, dodać obraną marchewkę, pietruszkę i gotować aż będą miękkie. Pod koniec gotowania doprawić solą i pieprzem. Kapustę ugotować w 300 ml wody do miękkości z dodatkiem soli (ok. 45 minut), dokładnie odcisnąć. Grzyby, marchewkę i pietruszkę odcedzić, zachowując wywar (wykorzystać do np. do zupy grzybowej). Bardzo dobrze odcisnąć z wody i razem z kapustą zmielić w maszynce do mięsa o bardzo dużych oczkach, ok 1 cm średnicy. Jeśli nie mamy maszynki, grzyby i warzywa można też drobno posiekać na desce.Na patelni na oleju zeszklić cebule, dodać do farszu. Składniki farszu dobrze wyrobić, łącząc wszystkie składniki, doprawić solą i pieprzem.

Barszcz wigilijny - przepis

Składniki na 6 porcji barszczu:

• 40 g suszonych borowików

• 1 cebula

• 2 ząbki czosnku

• 3 listki laurowe, 4 ziela angielskie, 10 ziaren pieprzu

• 2 kg czerwonych buraków

• 1/2 korzenia selera

• 1 jabłko (np. szara reneta)

• 3 łyżki octu spirytusowego 10%

• sól morska (około 1/2 łyżki) i świeżo zmielony czarny pieprz (około 1 łyżeczki)

• 3 łyżki cukru

• opcjonalnie: 3 goździki, kawałek kory cynamonu, kawałek gwiazdki anyżu

• warto dodać: 250 - 500 ml zakwasu (kwasu) burakowego

Przygotowanie:

Do garnka wlać 500 ml wody, wsypać suszone borowiki. Na palniku kuchenki opalić nieobraną cebulę oraz 1 ząbek czosnku. Cebulę i czosnek przekroić na pół i dodać do grzybów. Zagotować na umiarkowanym ogniu, następnie zmniejszyć ogień do minimum, przykryć i na minimalnym ogniu gotować przez około 25 minut (wywar ma tylko lekko mrugać a nie mocno się gotować). W międzyczasie dodać do wywaru liście laurowe, ziele angielskie i pieprz ziarnisty. Buraki i selera umyć, obrać ze skórki, następnie zetrzeć na tarce (na dużych oczkach, jak do surówki) lub posiekać w melakserze. Jabłko razem ze skórką zetrzeć na tarce. Starte buraki, selera i jabłko włożyć do dużego garnka (warzyw będzie dość sporo), dodać 2,5 litry wody oraz wywar z grzybami. Przykryć garnek i zagotować na minimalnym ogniu (zagotowanie ma trwać około 20 minut). W międzyczasie dodać goździki, cynamon i anyż jeśli ich używamy. Po zagotowaniu trzymać wywar jeszcze na minimalnym ogniu przez około 10 minut. Na koniec dodać ocet i wymieszać. Odstawić z ognia. Do barszczu warto dodać wywar grzybowy pozostały po uszkach (niekoniecznie cały) oraz 250 ml kwasu burakowego. Barszcz odstawić na około godzinę. W międzyczasie można zacząć przygotowywać uszka. Do barszczu dodać sól (do smaku), pieprz mielony, cukier oraz świeży posiekany ząbek czosnku, znów zostawić na minimum godzinę ale najlepiej do czasu całkowitego ostudzenia (można też zostawić na ok. 1 - 2 dni w chłodnym miejscu).Barszcz przecedzić i schować do lodówki. Następnego dnia lub przed podaniem podgrzać, spróbować i w razie potrzeby doprawić solą i pieprzem.

Karp smażony - przepis

Składniki na karpia:

• 1 karp wypatroszony

• sól

• przyprawa ziołowa do ryb (opcjonalnie)

• mąka do panierowania

• olej roślinny do smażenia

Przygotowanie: