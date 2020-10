Przemysław Czarnek okiem Jacka Sasina. "Będzie stanowił zaporę dla LGBT"

Przemysław Czarnek miał złożyć w poniedziałek ślubowanie na ministra edukacji, nauki i szkolnictwa wyższego. Zdaniem Jacka Sasina, to wyrazisty polityk, który "będzie stanowił zaporę" dla środowisk LGBT na polskich uczelniach.

Jacek Sasin był gościem w programie "Sedno Sprawy" w Radiu Plus. Jedno z pytań dotyczyło rekonstrukcji rządu, której finał odbędzie się w poniedziałek w Pałacu Prezydenckim. Wśród nominowanych znalazł się Jarosław Kaczyński.

Przemysław Czarnek i Jarosław Kaczyński w rządzie? "To dobra wiadomość"

- Myślę, ze ja od premiera Kaczyńskiego mógłbym się wiele nauczyć. To, że wchodzi do rządu, to bardzo dobra wiadomość - powiedział Jacek Sasin.

Jak zaznaczył, to ważne, że liderzy wszystkich ugrupowań Zjednoczonej Prawicy znaleźli się w rządzie. - Dziś będzie tam realizowany całokształt działań. Kaczyński ma olbrzymią wiedzę, która przyda się premierowi Mateuszowi Morawieckiemu - tłumaczył. Minister przyznał, że udział prezesa PiS w sprawach państwa zostanie w ten sposób sformalizowany.

Przemysław Czarnek skrytykował LGBT? Michał Woś poszedł jeszcze dalej

Przemysław Czarek w rządzie? Sasin: Nie sądzę, by był to problem

W programie padło też pytanie o Przemysława Czarnka i jego słowa dotyczące roli kobiety, czy też społeczności LGBT w Polsce. Poseł PiS miał w poniedziałek złożyć przysięgę na ministra edukacji, nauki i szkolnictwa wyższego, jednak, jak poinformował na Twitterze, stwierdzono u niego zakażenie koronawirusem.

- Nie sądzę, by był to duży problem. Pan poseł Czarnek to wyrazisty polityk. Jestem przekonany, że jako minister będzie się mniej udzielał w takich debatach publicznych - mówił Jacek Sasin.

Przemysław Czarnek w rządzie. "Będzie stanowił zaporę"

- Dziś ważne jest to, co przed nami. Niech Przemysław Czarnek się wykaże. Dzisiaj obserwujemy, że do edukacji wprowadza się nowe ideologie, przede wszystkim LGBT. Tu prof. Czarnek będzie stanowił zaporę - dodał polityk PiS.

Jacek Sasin był pytany także o tzw. "plan Sasina". - Ja bym uciekał od takich personalnych sformułowań. Po to powstało Ministerstwo Aktywów Państwowych, by odpowiadać za koordynację spółek i firm pańśtwowych - zaznaczył.

Jego zdaniem polskie spółki i firmy powinny świadczyć usługi między sobą. - Firmy powinny szukać też dostawców z zewnątrz, ale z polskim rodowodem. Tu przykładem jest Orlen, który odwrócił trend - mówił minister aktywów państwowych. - Chcemy pokazać, że takie jest oczekiwanie ze strony państwowego odbiorcy. Chcemy by poprzez synergię rozwijać polską gospodarkę - dodał.

Wybory prezydenckie a Poczta Polska. Sasin: Umowa nie została podpisana

W programie padło też pytanie o wybory prezydenckie z maja tego roku. - Umowa między ministerstwem a Pocztą Polską nie została podpisana. Miałem twarde zalecenie ze strony premiera, by to zrobić, okazało się jednak, że przygotowania trzeba było przerwać - tłumaczył polityk PiS.

- Ja nie przypominam sobie, bym jakąkolwiek formalną decyzję w tej sprawie podejmował. Wyrok sądu jest nieprawomocny, bo pomija obowiązującą ustawę. Równie dobrze możemy to odwrócić, bo Konstytucja nakazywała, by wybory przeprowadzić w odpowiednim terminie - powiedział Jacek Sasin.