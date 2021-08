Przemysław Czarnek atakuje Donalda Tuska. "Niech się edukuje i pouczy trochę"

Przemysław Czarnek twierdzi, że Donald Tusk jako przewodniczący UE, jest współodpowiedzialny za kryzys migracyjny w Europie. W ten sposób skomentował wystąpienie szefa PO, w którym Tusk nawoływał do konsensusu wobec ostatniego kryzysu na granicy polsko-białoruskiej. - Jedna rada: niech się minister edukacji edukuje i pouczy trochę. Wypowiada się na tematy, o których nie ma zielonego pojęcia. Gdyby nie Donald Tusk i nie reakcja UE pod jego przewodnictwem, to ten kryzys by się pogłębiał - mówi Rafał Trzaskowski. Więcej w materiale wideo.