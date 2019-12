Przemysław Czarnecki zaskoczony. Może stracić immunitet

Wraca sprawa sprzed roku. Prokuratura chce uchylenia immunitetu posłowi PiS Przemysławowi Czarneckiemu. W jego domu w sylwestrową noc doszło do awantury. Jeden z uczestników twierdził, że został dźgnięty nożem przez polityka.

- Nic wcześniej nie wiedziałem. Czekam na informację od Kancelarii Sejmu, że jest wniosek. Dla mnie to dziwna sytuacja, że przeszło po 11 miesiącach to się dzieje. Jeżeli faktycznie taki wniosek jest, to nie będę zasłaniać się immunitetem - podkreśla.