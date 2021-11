"Przemycałem ludzi do Polski. Łukaszenka zepsuł biznes"

- Mieliśmy rozpracowany system ich pracy. Całą granicę mają podzieloną na kwadraty, stosunkowo duże sektory. W danym sektorze porusza się jeden patrol, patrole nie wychodzą poza przypisany im obszar. Więc jak widzimy, że patrol oddala się z miejsca, które obserwujemy, to wiadomo, że wróci do niego dopiero za jakiś czas. To moment, żeby się przebić do granicy. A po polskiej stronie mieliśmy swojego człowieka. Strażnika granicznego, który za 2 tys. euro dawał nam godzinę. Na godzinę otwierał nam granicę. Mieliśmy pewność, że tym czasie nikt nas nie namierzy, nie zatrzyma - opowiada były przemytnik.