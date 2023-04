Przełom ws. ukraińskiego zboża? Minister rolnictwa zapowiada

Jak tłumaczył Telus, jeżeli chodzi o sprawy ceł albo ograniczeń na granicy, "które chcemy w jakiś sposób wprowadzić, to tu jest potrzebny komisarz do spraw handlu". - Drugi list skierujemy do komisarza rolnictwa; chcemy, żeby on nas w tej sprawie wsparł - powiedział szef resortu rolnictwa.