Łukaszenka odpuszcza. Andżelika Borys na wolności

Do sprawy odniósł się w swoim niedawnym wystąpieniu Łukaszenka. Stwierdził, że jest skłonny do wymiany. Podał nazwisko osoby, którą chciałby dostać w zamian za Andrzeja Poczobuta. - Jak chcą wymienić Poczobuta, to dobrze, Łatuszka - powiedział prowokacyjnie Łukaszenka.