Przekroczenie uprawnień na Mazurach? Prokuratura wszczęła śledztwo

- Śledztwo to jest prowadzone od kwietnia 2023 r. przez funkcjonariuszy Policji z Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie, Wydział do Walki z Korupcją. Postępowanie to toczy się obecnie w fazie in rem, co oznacza, iż nikomu nie przedstawiono zarzutów. Trwa gromadzenie materiału dowodowego - przekazał nam Daniel Brodowski z olsztyńskiej prokuratury okręgowej.