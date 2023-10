Burmistrz Mikołajek zwlekał, ale w końcu zapłacił

Pytanie to nie dotyczy informacji publicznej. Nadmieniam, że zgodnie z wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z 14 maja 2015 r. znajomości sędziów nie należą do kategorii informacji publicznej. Wykładnię te stosuje się do pozostałych funkcjonariuszy publicznych - przekazał nam Piotr Jakubowski.