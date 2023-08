Przedwyborcza kompromitacja Polskiego Stronnictwa Ludowego [OPINIA]

Polskie Stronnictwo Ludowe jednak przebija wszystkie inne partie. Tak jak bowiem z reguły wpadki zdarzają się przy wyborze kandydatów na odległe miejsca (prawda jest taka, że słabiej weryfikuje się osoby, które nie mają szans wejść do parlamentu), tak trzy "gwiazdy" PSL-u to kandydaci z jedynek oraz kandydatka do Senatu. Czyli ludzie, którzy powinni być doskonale sprawdzeni.