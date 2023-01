Przeciek z armii Białorusi. Przekazali warianty ataku

Armia Łukaszenki może w lutym dołączyć do rosyjskiej inwazji na Ukrainę - przekazała niezależna białoruska dziennikarka Natalia Radina. - Żołnierze białoruscy nie są chętni do walki z Ukraińcami. Są gotowi poddać się, gdy zostaną wysłani do Ukrainy - powiedziała Radina. Wyjaśniła też, jak może wyglądać pomoc Białorusi dla wojsk Putina.