Tragiczne doniesienia. Putin uderzył "zabójcą" w miasto pełne ludzi [NA ŻYWO]

- Pocisk, który został wystrzelony w wieżowiec w Dnieprze, to pocisk Kh-22 z bombowca dalekiego zasięgu Tu-22M3. Maszyny startowały z rejonów Kurska i Morza Azowskiego. Wystrzelono pięć rakiet. Co to za rakieta? To pocisk z głowicą bojową o masie 950 kilogramów, zwany zabójcą okrętów, przeznaczony jest do niszczenia grup jednostek na morzu, a można go wyposażyć w głowicę nuklearną. I takim pociskiem uderzyli w gęsto zaludnione miasto, w którym są ludzie… Nie ma wyjaśnienia i usprawiedliwienia dla tego aktu terrorystycznego - przekazał rzecznik Sił Powietrznych Ukrainy Jurij Ignat.