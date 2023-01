Rosji brakuje żołnierzy. Putin nie miał wyjścia

Szef komisji obrony rosyjskiej Dumy Państwowej zasugerował, że Rosja podniesie górny wiek rutynowego poboru do wojska z 27 do 30 lat w czasie wiosennego poboru. Według niego, miałoby to umożliwić zapowiadane wcześniej zwiększenie liczebności Sił Zbrojnych Rosji o 30 proc. "Rosyjscy przywódcy liczą, że podniesienie limitu wieku przy rutynowym poborze nie wywoła tak negatywnej reakcji jak kolejna runda tzw. częściowej mobilizacji - oceniło w niedzielę brytyjskie MON.