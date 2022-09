Trwa exodus Rosjan. Przesiedli się na rowery

Rowerzyści na przejściach granicznych nie są nowym zjawiskiem, ponieważ z rosyjskiego Swietogorska do centrum Imatry jest mniej niż 10 km. Jednak w ciągu ostatniego tygodnia, odkąd ogłoszono w Rosji częściową mobilizację, do Finlandii przez Imatrę przedostało się ok. 350 rowerzystów. To niemal tyle samo, ile ostatniego lata, ale mniej niż przed pandemią koronawirusa – podano. W latach 2018-2019 rocznie przejeżdżało po ok. 25-28 tys. rowerzystów.