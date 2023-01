Przechwycili rosyjski radiotelefon. Genialne, co z nim zrobili

Żołnierze Putina znów popełnili prosty błąd na froncie. Tym razem do sieci trafiło nagranie z ukraińskiego drona, który sprytnie przechwycił rosyjski radiotelefon. Obrońcy Kijowa z oddziału zmechanizowanego 54. brygady K2 podczas jednej z misji natrafili na wrogi pojazd bojowy. Okupanci byli w drodze na front, jednak każdy ich ruch z powietrza obserwował dron. Dokładne współrzędne pozwoliły na celne uderzenie, co spłoszyło Rosjan, którzy przeżyli atak i rzucili się do ucieczki. Jeden z nich w panice zrzucił z siebie część munduru i zgubił wówczas radiotelefon. Sprytnie przerobiony dron ze szczypcami magnetycznymi ruszył w kierunku wrogiego radia i po kilku chwilach zguba znalazła się w rękach Ukraińców. Żołnierze Zełenskiego genialnie wykorzystali porzucone urządzenie Rosjan - przez 9 dni podsłuchując okupantów i przechwytując kluczowe informacje. Dzięki temu, udało się zapobiec kilku atakom, które planowali ludzie Putina, długo nie mając żadnego pojęcia o tym, że są podsłuchiwani.