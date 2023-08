Przebadali rosyjskie drony. Znaleziono części nie tylko z Chin

- Rosja niezwykle aktywnie wykorzystuje drony do masowych ataków na obiekty infrastrukturalne, cywilne i wojskowe na Ukrainie, dlatego bardzo niepokojące jest to, że ważne komponenty do produkcji wrogich dronów pochodzą z różnych państw. Ta kwestia wymaga naszej wspólnej natychmiastowej reakcji. Musimy podjąć kompleksowe działania, aby uniemożliwić agresorowi wykorzystanie kluczowych komponentów do kontynuowania działań wojennych na ziemi ukraińskiej - powiedział szef grupy Andrija Jermak.