"Prymitywne dojenie państwa". Polityczna burza po ujawnieniu "pajęczyny Bielana"

Strzeżek nie spodziewa się jednak, by PiS odwróciło się od partii Republikańskiej. - Kaczyński będzie stał przy Bielanie. Ewentualnie jego polityczni partnerzy na niższym szczeblu mogą czuć się zazdrośni, że nie obsadzili tyle miejsc co on. Okazuje się, że niepozorny europoseł z Radomia do perfekcji opanowuje wykorzystywanie instytucji do kupowania swoich współpracowników i kupowania ich lojalności - dodaje.