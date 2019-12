Prymas Polski ws. pedofili: "Teraz będziemy mogli przekazywać śledczym kopie dokumentów"

Papież Franciszek zniósł tajemnicę papieską w sprawach nadużyć seksualnych. Prymas Wojciech Polak poinformował, że dzięki temu duchowni będą mogli wreszcie przekazywać prokuraturze kopie dokumentów, zamiast opisywać każdy dokument własnymi słowami.

Papież Franciszek poinformował o swojej decyzji w dokumencie, który został opublikowany we wtorek. "Temu, kto zgłasza taką sprawę, kto twierdzi, że został poszkodowany, a także świadkom nie można narzucić zobowiązania do milczenia w kwestiach ją dotyczących" - napisał.

Prymas zaznaczył, że do tej pory duchowni nie mogli przekazywać śledczym dokumentów z postępowań kanonicznych bez zgody Watykanu. To komplikowało sprawę, bo hierarcha mógł jedynie streścić śledczym swoje ustalenia.

- W praktyce, i mówię to także z własnego doświadczenia, opisywało się prokuratorowi konkretny przypadek. Pisałem więc, jakie były moje ustalenia i co w danej sprawie zostało zrobione - ujawnił abp Polak. - Teraz, jeśli będzie taka potrzeba, przekażę po prostu kopię całej dokumentacji - dodał.

Przypomnijmy, że tajemnica papieska to szczególny rodzaj poufności w Kościele Katolickim. Jeśli dojdzie do jej świadomego złamana to jest to uznawane jako grzech ciężki. W wyjątkowych sytuacjach osobie, która nie dotrzymała owej tajemnicy, grozi nawet ekskomunika.