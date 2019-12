Pogoda. Ostrzeżenia dla kierowców. Winne wysokie temperatury i wilgoć

Pogoda nie przestaje nas zaskakiwać. Synoptycy informują, że w środę i czwartek warunki atmosferyczne sprzyjać będą silnym zamgleniom. "To efekt napływającego z południa cieplejszego powietrza i dużej dawki wilgoci" - czytamy.

Pogoda. Rekord w Bielsku-Białej

Pogoda. Zapomnijmy o białych Świętach Bożego Narodzenia

Ostatnie dni są wyjątkowo ciepłe (jak na tę porę roku) i nic nie wskazuje, by miało się to zmienić. Taka aura ma się utrzymać nawet do Świąt Bożego Narodzenia. Zdaniem synoptyków, cały najbliższy weekend w większości kraju upłynie pod znakiem dodatnich temperatur. W weekend (tuż przed świętami) termometry mogą pokazywać do 12 kresek.