Prymas Polski stanowczo: kościół to nie miejsce na wiec polityczny

Dzień wcześniej na Jasnej Górze przemawiał także sam Rydzyk. Atakował "niemiecką Unię Europejską", która "już czyha, żeby nas wchłonąć". - Przecież ja nie uprawiam żadnej polityki, to gołym okiem widać. Nie udało się tamtym, nie udało się w czasie II wojny, nie udało się później, no to teraz. Karabinami nas nie załatwili, obozami nas nie załatwili, to (załatwią nas - red.) "ojro", jak oni mówią, czyli euro - przekonywał Rydzyk.