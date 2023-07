Kaczyński grzmiał na Jasnej Górze. "Nieprawdopodobna obłuda i hipokryzja"

Dominikanin pyta: "Gdzie jest reakcja biskupa?"

W ocenie ojca Gużyńskiego niedzielne wydarzenia na Jasnej Górze są dowodem na to, że "mamy do czynienia z nieszanowaniem litery prawa". - Prawo w Polsce zabrania takich występów i takiej działalności. Z drugiej strony, kościelnej, jest ta sama postawa - niedawno pojawiła się deklaracja, żeby nie wykorzystywać kościoła do celów politycznych i kampanii wyborczej. To ja się pytam, gdzie jest reakcja biskupa, księży na wystąpienia ojca Rydzyka? Nie ma takiej reakcji - wskazuje duchowny w rozmowie z WP.