Pilne ostrzeżenie dla obywateli Izraela. Lepiej, żeby nie wyjeżdżali

Izraelskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Kancelaria Premiera Benjamina Netanjahu i Krajowa Agencja Bezpieczeństwa ostrzegają obywateli Izraela przed podróżami do Egiptu, Jordanii i Maroka - informuje w sobotę Times of Israel. Władze odradzają też wyprawy do muzułmańskich krajów azjatyckich.