Protest wyborczy PiS. Według PKW nie ma powodu, by ponownie liczyć głosy

Do Sądu Najwyższego wpłynęło ponad 70 protestów wyborczych. Niektórym z nich przyjrzała się PKW, wyraziła stanowisko w sprawie kilkunastu. - Uznaliśmy, że protest PiS nie zasługuje na uwzględnienie - przyznał szef Komisji Wiesław Kozielewicz.

Przyznał, że PKW uznała, że protest PiS "nie zasługuje na uwzględnienie". - Argumenty podniesione nie uprawniają do przyjęcia, że doszło do naruszenia w takim zakresie, że miałoby to wpływ na wynik wyborów - tłumaczył. Jak podkreślił, według Komisji "nie ma powodu do ponownego przeliczenia głosów"