Protest ratowników medycznych w Polsce. Trwają rozmowy z rządem

Minister dodał też, że od początku lipca planowane jest podwyższenie minimalnych pensji w sektorze opieki zdrowotnej. - Oczywiście te osoby, które do tej pory zarabiały te najniższe wynagrodzenia, będą miały tę zwyżkę. Wszelkie sygnały (o nieprawidłowo wypłacanych wynagrodzeniach i świadczeniach - red.) będę prosił, by były zgłaszane do NFZ - kontynuował minister zdrowia.