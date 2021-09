Protest medyków. Komitet strajkowy ostro do rządu: minister zdrowia napluł nam w twarz

Jak podkreślają przedstawiciele komitetu strajkowego, "premier chowa się za ministrem zdrowia". - Ministerstwo zdrowia powinno być szczególnym miejscem dialogu. Natomiast to zaproszenie, które zostało wczoraj wystosowane, to nie było zaproszenie do dialogu. To było zaproszenie do monologu. To nie było zaproszenie do współpracy. To była kolejna próba pacyfikacji środowiska medyków - przekazał Grzegorz Sikora, rzecznik komitetu protestacyjnego na konferencji prasowej.