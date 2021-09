Strajk pracowników medycznych. Niedzielski o braku rozmów: oznacza to bojaźliwość

- Jeśli premier Morawiecki uważa, że należy urealnić propozycje dotyczące podwyżek, to my odpowiadamy tym samym. (…) Oczekujemy spotkania z premierem. Jeśli minister uważa, że propozycje są z kosmosu, czy też z Marsa, to my pytamy, z jakiej planety są żądania ministerstwa - stwierdził Sikora.